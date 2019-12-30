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Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью "на 100%"

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В США рассчитывают на улучшение отношений между странами.

США в полной мере готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Об этом во время встречи с Лукашенко в Минске заявил Госсекретарь США  Майк Помпео. 

По словам политика, Вашингтон хочет помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Поэтому американские производители энергоресурсов готовы обеспечить страну необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам. 

Помпео также добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений между странами, однако пока Вашингтон не планирует снимать с Белоруссии санкции.

Видео: Youtube / Информационное агентство БелТА

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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