Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью "на 100%"

В США рассчитывают на улучшение отношений между странами.

США в полной мере готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Об этом во время встречи с Лукашенко в Минске заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

По словам политика, Вашингтон хочет помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Поэтому американские производители энергоресурсов готовы обеспечить страну необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам.

Помпео также добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений между странами, однако пока Вашингтон не планирует снимать с Белоруссии санкции.

Видео: Youtube / Информационное агентство БелТА