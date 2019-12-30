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Лукашенко и Помпео провели встречу в Минск

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Американский госсекретарь посетил Белоруссию в рамках своего евразийского турне.

Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

В ходе своего визита политик встретился  с Александром Лукашенко и обсудил с ним вопросы нормализации двусторонних отношений. Помпео заявил, что в США не ставят Белоруссию перед выбором "Москва или Запад", так как понимают длительную историю отношения страны с РФ. 

Госсекретарь также добавил, что в скором времени США назначит посла в Минске, которого не было более 10 лет. 

Видео: Youtube / PBS NewsHour

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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