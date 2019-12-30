Лукашенко и Помпео провели встречу в Минск

Американский госсекретарь посетил Белоруссию в рамках своего евразийского турне.

Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

В ходе своего визита политик встретился с Александром Лукашенко и обсудил с ним вопросы нормализации двусторонних отношений. Помпео заявил, что в США не ставят Белоруссию перед выбором "Москва или Запад", так как понимают длительную историю отношения страны с РФ.

Госсекретарь также добавил, что в скором времени США назначит посла в Минске, которого не было более 10 лет.

Видео: Youtube / PBS NewsHour