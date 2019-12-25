Помпео позитивно оценил результаты своей поездки по странам СНГ

Он написал об итогах проведенных встреч в Twitter.

Помпео позитивно оценил результаты своей поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Госсекретарь США заявил о важности сохранения мира, безопасности и процветания жителей всех стран. Деловой визит в страны СНГ позволили Америке укрепить партнерские взаимоотношения. Об этом заявил сам политик в своем аккаунте в Twitter.

Я могу сказать с уверенностью, что наше партнерство стало еще крепче после этого визита прокомментировал Помпео

Напомним, что Майкл Помпео посетил три государства с 1 по 3 февраля 2020 года. Иностранец общался с президентами, главами МИДов. До этого чиновник успел посетить Украину и Великобританию в рамках зарубежного турне.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле не верят в "сверхбыстрое сближение" США и Белоруссии.

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