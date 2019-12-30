В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Америка поддерживает Казахстан в свободном выборе деловых партнеров. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Госсекретарь США отметил, что сотрудничество с американскими компаниями выгодно для любой страны. Соответствующие сделки создают рабочие места и прозрачные контракты. В Казахстане уже обсудили с Америкой вопросы экономического роста.
Отмечается, что Америка продолжает поддержку казахстанской стороны.
Ранее мы сообщает о том, что новые правила получения виз Евросоюза вступили в силу.
Фото: Twitter / MFA Kazakhstan
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