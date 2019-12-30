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Новые правила получения виз Евросоюза вступили в силу

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Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что новые правила получения виз Евросоюза вступили в силу. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии. 

Известно, что изменения коснулись получения краткосрочных виз в 22 страны ЕС. Также новые правила распространяются на визы в Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Отмечается, что теперь туристы смогут подавать документы за 6 месяцев до поездки. В "старом" варианте разрешалось лишь за три месяца. При этом Еврокомиссия увеличила визовый сбор с 60 до 80 евро.

Ранее мы сообщали о том, что получение пятилетней финской визы упростится с 3 февраля.

Теги: визы новые правила, евросоюз, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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