Получение пятилетней финской визы упростится с 3 февраля

Финляндия перейдет к новому Визовому кодексу ЕС.

Финляндия заявила о вступлении в силу нового Визового кодекса ЕС с 3 февраля, взяв пример с других стран Шенгенского соглашения. Об этом сообщила пресс-служба финского генконсульства в Петербурге.

В дипмиссии обещают, что обладающий в течение трех предыдущих лет многократной визой на два года минимум путешественник сможет оформить пятилетнюю визу. В консульстве напомнили об условиях, которые позволят получить шенген на пять лет: за последние три года у туриста должна быть хотя бы одна двухлетняя виза, и основной страной поездок в ней должна значиться Финляндия. Паспорт путешественника должен соответствовать срокам действия, прописанным в правилах получения шенгена, а само заявление необходимо подавать не раньше, чем за полгода до поездки.

Ряд других условий и цена многократной визы остаются неизменными. Новый кодекс вступит в силу во всех представительствах Финляндии на территории России.

Генконсульство Эстонии: петербуржцы смогут подать заявление на визу за 6 месяцев до поездки.

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