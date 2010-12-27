Генконсульство Эстонии: петербуржцы смогут подать заявление на визу за 6 месяцев до поездки

Со 2 февраля 2020 года страны-члены Шенгенского соглашения начнут применять новый визовый кодекс.

Во вторник, 26 ноября, генконсульство Эстонии заявило, что петербуржцы смогут подать заявление на визу за 6 месяцев до поездки. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что новый визовый кодекс Шенгенского соглашения начнут применять со 2 февраля 2020 года. Отмечается, что в данный момент эстонскую визу можно оформить лишь за 3 месяца до поездки.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что пятилетний "шенген" выдадут тем, у кого уже была двухлетняя виза.

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