Поучаствовать в стажировке смогут не все, а только те кандидаты, которые смогут пройти конкурсный отбор.

Во вторник, 26 ноября, стало известно, что петербургским студентам предложили стажировку в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стажировка "Открытый Смольный" пройдет в декабре. В ведомстве отметили, что тема этой практики тема — молодежная политика Петербурга. Студенты Северной столицы смогут увидеть изнутри работу в администрации.

Для того, чтобы попасть на эту стажировку студентам придется написать резюме в свободной форме и решить кейс "Как замотивировать людей заниматься волонтерством на постоянной основе".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге КИО сдал РЖД в аренду дом с жильцами.

Фото:Piter.TV