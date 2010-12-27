Во вторник, 26 ноября, стало известно, что петербургским студентам предложили стажировку в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стажировка "Открытый Смольный" пройдет в декабре. В ведомстве отметили, что тема этой практики тема — молодежная политика Петербурга. Студенты Северной столицы смогут увидеть изнутри работу в администрации.
Для того, чтобы попасть на эту стажировку студентам придется написать резюме в свободной форме и решить кейс "Как замотивировать людей заниматься волонтерством на постоянной основе".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге КИО сдал РЖД в аренду дом с жильцами.
Фото:Piter.TV
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