На момент заключения договора аренды здание в ЕГРН числилось как нежилое.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что в Петербурге КИО сдал РЖД в аренду дом с жильцами. Как оказалось, на момент заключения договора аренды здание в ЕГРН числилось как нежилое.

Речь идет о здании на набережной реки Фонтанки, 117. В данный момент, там располагается Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта и структуры РЖД.

Известно, что договор аренды подписали в далеком 2006 году. Однако, сделки на приватизацию начали заключать годом ранее. Отмечается, что РЖД подписал все необходимые документы и согласился с его условиями без замечаний.

Позже выяснилось, что здание является многоквартирным домом. Впоследствии, РЖД отсудил у КИО около 50 млн рублей.

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