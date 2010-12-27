За 10 месяцев 2019 года горожане заключили 82 946 договоров участия в долевом строительстве.

В Петербурге спрос на квартиры в новостройках вырос на 16 %. За 10 месяцев 2019 года горожане заключили 82 946 договоров участия в долевом строительстве. За тот же период прошлого года было подписано 71 439 ДДУ. Такие данные приводит Управление Росреестра по Петербургу.

Специалисты заявили, что в 2018 году общее количество ДДУ росло равномерно. В этом году наблюдался заметный рост к июлю (июнь – 12 852 ДДУ), а затем спад к августу (5495 договоров). После этого началось плавное выравнивание. Основной причиной называют реформу в отрасли.

В свою очередь в Ленобласти продажи жилья в новостройках упали за 10 месяцев на 6 %. В целом по России падение составило 33 %. Среди причин — сокращение рынка из-за роста цен и снижение покупательского спроса.

Ранее мы писали, что Сбербанк запустит ипотеку на новостройки со ставкой 1%.

Фото: pixabay.com