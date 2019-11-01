Сбербанк запустит ипотеку на новостройки со ставкой 1%

Самый низкую ставку (1%) могут получить семьи с детьми.

Благодаря новому инструменту Сбербанка процент по ипотеке составит 1%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя. Покупатели могут выбрать два варианта – установление процентной ставки — единый дисконт на весь срок кредита или дисконт только на время строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4%, во втором – до 4% годовых.

Например, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе от 20% ставка снизится с 9,3% до 5,3%, после окончания льготного периода вернется к 9,3%. По программе для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства – 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию – 5%.

Предложение доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории РФ.

Ранее в России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых.

Видео: Piter.TV