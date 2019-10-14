В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством и региональными властями.

С 1 января 2020 года в России должна заработать льготная ипотека для жителей сельской местности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

Данные программы кредитования готовят два российских банка. Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством до уровня в 3% годовых. На В 2020 году государство планирует выделить из бюджета на эту программу миллиард рублей.

Также принять участие в софинансировании смогут сами регионы. Тогда ставка по ипотеке может быть снижена до 0,1%.

Предоставить льготную ипотеку сельским жителям в мае этого года предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Сбербанк снизил ставку на ипотеку и потребительские кредиты.

Видео: YouTube/ Ярослав Крюков