В Кремле не верят в "сверхбыстрое сближение" США и Белоруссии

Своим мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не предполагают, что возможно "свербыстрое сближение" США и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне пресс-служба Госдепартамента США заявила о "турне" главы ведомства Майка Помпео по бывшему СНГ. В конце января - начале февраля он посетит Белоруссию, Украину и другие страны, запланированы встречи с главами государств.

На вопрос, не опасаются ли в Москве сближения США с Белоруссией, Дмитрий Песков ответил, что о сближении можно говорить "вряд ли", при этом отказавшись комментировать контакты "партнеров" с третьими странами. Это – абсолютно суверенное право, отметил он.

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Видео: NBC News, BBC News, CBS News / YouTube