Лукашенко начал официальные переговоры с Казахстаном по нефти

На минувшей неделе белорусский лидер заявил, что Россия не дает согласия на поставки казахстанской нефти.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Экспперты отмечают, что таким образом Белоруссия "продолжает работу по диверсификации поставок нефти". Лукашенко уже уполномочил кабмин подготовить проект соглашения по поводу этого проекта. Отмечается, что Лукашенко уже провел переговоры во время визита в Казахстан в 2019 году.

Белорусский лидер отметил, что Москва не соглашается на поставки казахстанской нефти в Минск.

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