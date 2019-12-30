На Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%

Размер скидки зависит от условий потребления и оплаты.

В среду, 29 января, стало известно о том, что НАК "Нафтогаз" Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей. Об этом сообщает информационное агентство "Украинские новости".

Известно, что цена упала на 15%. Отмечается, что соответствующая скидка распространяется исключительно от условий потребления газа.

Так, если заказчик покупает в месяц до 50 тыс. куб. м газа, то для он заплатит 6249,6 гривны за тысячу куб. м. А если абонент закажет свыше 50 тыс. куб. м газа в месяц, то топливо будет стоить 5593 гривны.

Ранее мы сообщали о том, что советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ в Украине.