Александр Лукашенко объявил о том, что Россия не выполняет свои обязательства о поставках нефти.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Белоруссия потеряла миллионы долларов из-за налогового манёвра России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра республики Сергея Румаса.

Сообщается, что из-за России Белоруссия суммарно потеряла около 330 миллионов долларов. Кроме того, 130 миллионов страна потеряла из бюджета, а убытки от нефтеперерабатывающих заводов составили 200 миллионов.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении РФ обязательств по поставкам нефти. За январь 2020 года страна поставила заказчику всего 500 тысяч тонн.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп выступит 6 февраля с заявлением по импичменту.