В РФ создают новую систему управления для перспективной бронетехники

Создание ИУС ведется в интересах Минобороны России.

В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе "Уралвагонзавода". По данным специалистов, в научно-производственном объединении "Электромашина", которое входит в состав компании, занимаются изготовлением роботизированной информационно-управляющей системы для российской бронетехники.

В интересах министерства обороны мы выполняем ряд опытно-конструкторских работ по совершенствованию данных систем и переходу их на новый уровень самостоятельной работы пресс-служба "Уралвагонзавода"

Эксперты отметили, что в будущем разработки "Электромашины" будут использоваться на перспективных образцах боевой техники России. Ранее представители компании создали многофункциональную ИУС шасси. Также разработчики придумали дисплейный комплекс механика-водителя для Т-72 и Т-90.

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Видео: YouTube / Минобороны России