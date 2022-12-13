Минобороны: десантники уничтожили бронетехнику противника на правом берегу Днепра

Точное попадание было зафиксировано средствами объективного контроля.

Российские десантники уничтожили бронетехнику противника на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах самоходно-артиллерийские подразделения ВДВ поражают живую силу и технику противника. Получив координаты целей, экипаж самоходки "Нона-С" выдвинулся на огневые позиции и нанес огневые удары. В военном ведомстве отметили, что точное попадание было зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России