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Минобороны: десантники уничтожили бронетехнику противника на правом берегу Днепра

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Точное попадание было зафиксировано средствами объективного контроля.

Российские десантники уничтожили бронетехнику противника на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах самоходно-артиллерийские подразделения ВДВ поражают живую силу и технику противника. Получив координаты целей, экипаж самоходки "Нона-С" выдвинулся на огневые позиции и нанес огневые удары. В военном ведомстве отметили, что точное попадание было зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: бронетехника, десантники, днепр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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