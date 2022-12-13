Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское (ДНР), а также Токаревка. Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее российские военные сообщили об авиаударах по позициям армии Украины в Донбассе.

Видео: Минобороны России