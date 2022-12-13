  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:17
148
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

0 0

Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Ивановка, Кирилловка, Новоандреевка и Петровское (ДНР), а также Токаревка. Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее российские военные сообщили об авиаударах по позициям армии Украины в Донбассе.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии