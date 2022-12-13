Российские военные сообщили об авиаударах по позициям армии Украины в Донбассе

Вадим Астафьев рассказал о работе по солидаро-артемовском ии александро-калиновском направлениях СВО.

Российская "Южная" группировка войск заявила о ракетно-бомбовых ударах, нанесенным по подразделениям Вооруженных сил Украины на Донбассе в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт пояснил, что удары нанесены по опорным пунктам противника, расположенных вблизи населенных пунктов Богдановка, Белогоровка, Авдеевка. Специалист добавил, что на соледаро-артемовском направлении реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" военными нанесен удар по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Артиллерийскими подразделениями в рамках контрбатарейной борьбы на лисичанском направлении уничтожены противотанковый ракетный комплекс, тяжелая огнеметная система и МТЛБ (многоцелевой транспортер) противника. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Отечественная артиллерия ликвидировала три 152-мм самоходных гаубицы ВСУ на александро-калиновском направлении, а также две боевых машин пехоты, находящиеся в районе населенного пункта Богдановка, три 122-мм миномета на позициях ВСУ в ДНР.

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России