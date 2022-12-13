Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Военные рассказали о выполнении боевой задачи на СВО.

Ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил России за время проведения специальной военной операции уничтожили пункт управления и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты опубликовали кадры с выполнением боевого задания летчиками на СВО. В кадре показано как летчики выходят на заранее заданный курс, после чего работают по целям противника неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Далее экипажи вернулись на временный аэродром базирования.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным целям, уничтожив пункт управления и бронетехнику националистов... пресс-служба Минобороны России

Минобороны РФ: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России