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Минобороны РФ: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое (ДНР), Сладкая Балка, Марфополь (Запорожская область), Сергеевка и Любимовка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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