Минобороны РФ: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое (ДНР), Сладкая Балка, Марфополь (Запорожская область), Сергеевка и Любимовка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях.

Видео: Минобороны России