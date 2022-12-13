Минобороны РФ: российские военные поразили около ста артподразделений ВСУ на огневых позициях

Вооруженные силы России поразили 98 артподразделений украинских войск на огневых позициях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировок войск поразила живую силу и военную технику противника в 107 районах. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Станислав (Херсонская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр".
Видео: Минобороны России
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