Минобороны РФ: российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр"

Удар по объектам на аэродроме был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по объектам на аэродроме был нанесен высокоточным оружием большой дальности в ночь на 22 мая. В результате выполненного действия российские войска поразили ангары с вооружением и боеприпасами, авиационную технику и техническую позицию подготовки ракет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России