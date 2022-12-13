Минобороны: российские войска уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении

Наблюдательные пункты были уничтожены расчетами минометов "Тюльпан" во взаимодействии с танковыми экипажами.

Вооруженные силы России уничтожили наблюдательные посты украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Наблюдательные пункты были уничтожены расчетами минометов "Тюльпан" во взаимодействии с танковыми экипажами. Кроме того, расчеты пушек "Гиацинт-Б" и гаубицы "Мста-С" уничтожили артиллерийское орудие Д-20 в районе населенного пункта Петропавловка.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ2".

Видео: Минобороны России