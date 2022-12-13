Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ2"

Расчеты уничтожают бронетехнику и замаскированные позиции украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ2" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты уничтожают бронетехнику и замаскированные позиции украинских войск. В военном ведомстве отметили, что установки меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день, постоянно находясь в движении. Данная тактика позволяет дезориентировать войска противника и помогает обнаружить его позиции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России