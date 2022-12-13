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Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили девять украинских беспилотников
Сегодня, 14:41
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Минобороны РФ: российские ПВО уничтожили девять украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка (ДНР), Червоная Диброва (ЛНР) и Энергодар (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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