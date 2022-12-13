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Минобороны РФ: российские войска ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области
Сегодня, 14:23
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Минобороны РФ: российские войска ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области

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Действия ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка и Стельмаховка.

Вооруженные силы России ликвидировали пять украинских двиерсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того российские войска поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка.

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовики "Вагнера" при поддержке авиации и артиллерии завершили освобождение Артемовска.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, диверсионно-разведывательная группа, игорь конашенков, минобороны россии, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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