Минобороны РФ: российские войска ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области

Действия ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка и Стельмаховка.

Вооруженные силы России ликвидировали пять украинских двиерсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того российские войска поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка.

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовики "Вагнера" при поддержке авиации и артиллерии завершили освобождение Артемовска.

Фото: Минобороны России