Минобороны РФ: штурмовики "Вагнера" при поддержке авиации и артиллерии завершили освобождение Артемовска

За сутки в районе города авиация совершила шесть самовылетов.

Штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке авиации и артиллерии завершили освобождение Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки в районе города авиация совершила шесть самовылетов. Артиллерия группировки выполнила 69 огневых задач. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии были поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов "Тюльпан".

Фото: Минобороны России