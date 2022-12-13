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Минобороны РФ: штурмовики "Вагнера" при поддержке авиации и артиллерии завершили освобождение Артемовска
Сегодня, 14:04
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Минобороны РФ: штурмовики "Вагнера" при поддержке авиации и артиллерии завершили освобождение Артемовска

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За сутки в районе города авиация совершила шесть самовылетов.

Штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке авиации и артиллерии завершили освобождение Артемовска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки в районе города авиация совершила шесть самовылетов. Артиллерия группировки выполнила 69 огневых задач. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии были поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов "Тюльпан".

Фото: Минобороны России

Теги: артемовск, игорь конашенков, минобороны россии, чвк вагнер, штурмовики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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