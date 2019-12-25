Владельцам дорогой недвижимости в Петербурге могут увеличить налог до 2,5 %

Налог на элитную коммерческую недвижимость в Петербурге могут повысить.

В Петербурге планируют увеличить налог на имущество для владельцев дорогостоящей недвижимости. Законопроект предусматривает повышение ставки для объектов стоимостью свыше ₽300 млн до 2,5 %. О предложенных изменениях 9 ноября сообщил руководитель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок.

Сейчас для организаций действуют три налоговые ставки, размер которых зависит от кадастровой стоимости имущества. За объекты дешевле ₽300 млн компании платят 2 %. Недвижимость стоимостью от ₽300 млн до ₽10 млрд облагается по ставке 2,2 %, а для объектов дороже ₽10 млрд предусмотрен налог в размере 2,5 %.

Новый законопроект предполагает отмену этой градации. Для всей недвижимости организаций с кадастровой стоимостью более ₽300 млн хотят установить единую ставку 2,5 %.

Изменения также затронут физических лиц. Для собственников объектов стоимостью свыше ₽300 млн налог могут увеличить с 2 % до 2,5 %. Речь идет в том числе о коммерческой недвижимости и нежилых помещениях.

По оценке Дениса Четырбока, повышение налоговых ставок позволит ежегодно дополнительно направлять в городской бюджет около ₽2 млрд.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV