Поставщик медицинского оборудования Siemens сменил владельца в Петербурге

Петербургский бизнес расширился за счет поставщика томографов и МРТ.

Петербургское акционерное общество "Медприбор", входящее в группу компаний "Центральная медицинская база", приобрело поставщика медицинского оборудования ООО "ВТС". Компания является официальным бизнес-партнером Siemens Healthineers в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ Северо-Запад".

"ВТС" специализируется на поставках диагностической техники ведущих мировых производителей. В частности, компания обеспечивает поставку и техническое обслуживание оборудования для компьютерной томографии, магнитно-резонансной и ультразвуковой диагностики. Ее деятельность охватывает более 20 регионов России.

По итогам прошлого года выручка ООО "ВТС" составила ₽1,67 млрд, а чистая прибыль достигла ₽346 млн.

Эксперты оценили стоимость приобретения компании в диапазоне от ₽1,2 млрд до ₽1,3 млрд.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV