Поставщик медицинского оборудования Siemens сменил владельца в Петербурге

Петербургское акционерное общество "Медприбор", входящее в группу компаний "Центральная медицинская база", приобрело поставщика медицинского оборудования ООО "ВТС". Компания является официальным бизнес-партнером Siemens Healthineers в России. Об этом сообщает "Коммерсантъ Северо-Запад".
"ВТС" специализируется на поставках диагностической техники ведущих мировых производителей. В частности, компания обеспечивает поставку и техническое обслуживание оборудования для компьютерной томографии, магнитно-резонансной и ультразвуковой диагностики. Ее деятельность охватывает более 20 регионов России.
По итогам прошлого года выручка ООО "ВТС" составила ₽1,67 млрд, а чистая прибыль достигла ₽346 млн.
Эксперты оценили стоимость приобретения компании в диапазоне от ₽1,2 млрд до ₽1,3 млрд.
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Фото: Piter.TV
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