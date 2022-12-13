Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов "Тюльпан"

Расчеты минометов уничтожают резервы ВСУ и срывают ротацию подразделений.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных минометов "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты минометов уничтожают резервы ВСУ и срывают ротацию подразделений. После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики нанесли огневое поражение по передней линии обороны противника. В военном ведомстве отметили, что огонь велся на удалении свыше 15 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили три минометных расчета и пикап на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России