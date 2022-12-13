Минобороны: российские войска уничтожили три минометных расчета и пикап на Купянском направлении

Минометные расчеты и пикап были поражены в районах населенных пунктов Бугаевка, Молчаново и Вишневое.

Вооруженные силы России уничтожили три минометных расчета и пикап с личным составом украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Минометные расчеты и пикап были поражены в районах населенных пунктов Бугаевка, Молчаново и Вишневое. Кроме того, военнослужащие группировки центр уничтожили шесть наблюдательных постов и один расчет БЛА. Зыбинский добавил, что в районе населенного пункта Тищенковка ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой.

Видео: Минобороны России