Вооруженные силы России уничтожили три минометных расчета и пикап с личным составом украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
Минометные расчеты и пикап были поражены в районах населенных пунктов Бугаевка, Молчаново и Вишневое. Кроме того, военнослужащие группировки центр уничтожили шесть наблюдательных постов и один расчет БЛА. Зыбинский добавил, что в районе населенного пункта Тищенковка ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой.
Видео: Минобороны России
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