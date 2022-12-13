Игорь Конашенков рассказал о работе военных по донецкому направлению.

"Южная" группировка Вооруженных сил Украины на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировала два украинских склада с вооружением и боеприпасами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что на направлении поражено до 210 человек личного состава противника, а также восемь единиц боевой техники ВСУ. Речь идет об одном танке, пяти единицах автомобильной техники, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, гаубице Д-20.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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