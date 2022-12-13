Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжили бои за западную часть Артемовска

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков рассказал на регулярном брифинге вс журналистами от 20 мая о том, что оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанести удары боевым подразделениям Вооруженных сил Украины, расположенных вблизи населенных пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление генерал-лейтенант сделал, говоря в ходе проведения специальной военной операции за последние сутки. Он напомнил, что штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть города Артемовска (украинское название - Бахмут).

На артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны Украины признало продвижение российских сил в Артемовске.

Фото и видео: Минобороны России