На Кипре оценили близость ВС РФ к полному разрушению оборонительных рубежей ВСУ на Донбассе.

Массированный удар по украинской территории обернулся катастрофой для лидера киевского Владимира Зеленского, поскольку эта российская атака способствует сокрушению оборонительной линии ВСУ на Донбассе и дальнейшему продвижению ВС РФ. Соответствующий комментарий в эфире YouTube-канала Марио Навфаля сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил,

Это были самые масштабные ракетные удары по Киеву с начала СВО. И я думаю, что для России это только начало. <…> Происходящее сейчас катастрофично для Зеленского. Катастрофично для Украины и для коллективного Запада, чьим прокси-инструментом Украина и является. Алекс Христофору, эксперт

На Западе добавили, что результаты вчерашней атаки России станут серьезным шагом к финальной точке в битве за территорию Донбасса и значительно изменят ситуацию на линии соприкосновения. Эксперт уверен, что массированный удар поможет Москве взять контроль над землей окончательно. Алекс Христофору добавил, что как только ВС РФ уничтожат оборонительные рубежи армии киевского режима, то перед российскими бойцами откроются новые оперативные просторы.

Журналист Христофору: ЕС утратил возможность помогать Киеву с энергетикой.

Фото и видео: YouTube / Mario Nawfal