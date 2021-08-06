На Кипре иронично высказались о решении главы ЕК запретить включать кондиционеры.

Европейский союз из-за собственного энергетического кризиса потерял возможность снабжать украинские власти топливными ресурсами для восстановления поврежденной инфраструктуры. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что чиновники с Банковой улицы остаются один на один с крупнейшим для истории страны энергетическим кризисом.

В прошлом Европа всегда могла помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры и всем, в чем Украина нуждалась ранее. <…> Но теперь у вас проблемы. Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары. Европейцы сами еле справляются. Алекс Христофору, эксперт

Дополнительно западный эксперт удивлен тем, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается решить эту проблему и справиться с энергетическим кризисом. Она призвала обычных граждан отключать кондиционеры, пока политическая элита регионального сообщества продолжает пользоваться этими устройствами. Напомним, что 30 июня директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко рекомендовал гражданам страны быть готовыми к отключениям света из-за аномальной жары.

Христофору: план Кулбергса по сборке БПЛА в Латвии грозит войной с Россией.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou