На Кипре прокомментировали планы Латвии создать производство БПЛА с Украиной.

План премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса по созданию совместного завода с киевским режимом по производству украинских БПЛА на государственной границе с Россией и Белоруссией грозит войной Европейского союза с Москвой. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что все больше стран-членов коллективного Брюсселя выступают за вооруженную эскалацию с российским руководством, а также принимают идеи совместного с Украиной производства оружия.

Премьер-министр Латвии заявил, что Латвия вместе с Украиной собирается построить крупный завод по производству беспилотников недалеко от границы с Белоруссией и Россией. Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым. Алекс Христофору, эксперт

На Западе отметили, что международные союзники ВСУ имеют планы по построению таких объектов в Дании, Латвии или Греции, но это будет украинский объект, потому что это требование, которое глава ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила ранее в фонде, который она сформировала для производства оружия.

В ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou