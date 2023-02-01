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Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на "Уралвагонзавод"

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Эксперты изучают военно-технический уровень западной техники.

Подбитый российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции танк Leopard немецкого производства доставлен на территорию "Уралвагонзавода", входящего в концерн государственной корпорации "Ростех". В ближайшее время специалисты изучат узлы и агрегаты западной боевой техники. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы УВЗ. Эксперты отметили, что 

Вражеская машина поставлена на домкраты. После проведения исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального уровня различных систем и трофейной машины в целом.

пресс-служба УВЗ

"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ.

Фото и видео: Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

Теги: leopard, сво, уралвагонзавод
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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