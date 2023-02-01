Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на "Уралвагонзавод"

Эксперты изучают военно-технический уровень западной техники.

Подбитый российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции танк Leopard немецкого производства доставлен на территорию "Уралвагонзавода", входящего в концерн государственной корпорации "Ростех". В ближайшее время специалисты изучат узлы и агрегаты западной боевой техники. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы УВЗ. Эксперты отметили, что

Вражеская машина поставлена на домкраты. После проведения исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального уровня различных систем и трофейной машины в целом. пресс-служба УВЗ

"Они мертвы". В США забили тревогу из-за серьезных потерь ВСУ.

Фото и видео: Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ