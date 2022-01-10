Скотт Риттер напомнил о том, что ВСУ стянули резервы из Донбасса в российское приграничье.

Киевский режим понес огромные потери в Курской области, лишившись около четырех тысяч военнослужащих в российском приграничном регионе. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что украинские власти впустую пожертвовал собственными стратегическими резервами, а к человеческим потерям добавились также материальные. Известно, что ВС РФ уничтожено большое количество техники, включая танки западного производства Challenger, Abrams и Leopard, отправленные международными союзниками ВСУ.

Потери насчитывают четыре тысячи солдат, они мертвы, и они теряют еще больше, они потеряли огромное количество техники. Скотт Риттер, эксперт

"Достигли точки". В США заговорили об отчаянии Украины из-за краха ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works