Скотт Риттер указал на проблемы ВСУ.

Киевский режим сейчас находится в отчаянии из-за обвала линии украинской обороны на Донбассе. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что армия Москвы сохранила собственные темпы продвижения в зоне специальной военной операции, а российские войска сейчас находятся на пороге крупной победы. В это же время противник несет тяжелые потери из-за вылазки в Курскую область.

ВСУ достигли точки краха. Это означает, что оборона прорвана, а за ней ничего нет. Говорят, что Киев прикажет оставшимся силам в Донбассе сражаться насмерть, чтобы задержать Россию, пока Украина будет пытаться восстановить оборонительную линию <…>, а затем оставит эти силы умирать, <…> это акт отчаяния. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер считает, что сейчас мировая общественность смотрит на стратегическую победу России, а также на Украину, у которой больше нет вариантов на поле боя, так как командование бросило стратегические резервы на это авантюру в российском приграничном регионе, которая провалилась.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works