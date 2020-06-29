Стоимость сделки оценивается в 156 млрд рублей.

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на генерал-майора Камель аль-Вазира. На собственной странице в Facebook он заявил, что армия Каира планирует приобрести у РФ полтысячи танков. Общая стоимость контракта оценивается в 156 млрд рублей. "Уралвагонзавод" уже готов приступить к изготовлению техники для заказчика.

Египетский военачальник добавил, что правительство страны готово организовать производство Т-90МС на территории своего государства. Напомним, что в Египте с 1992 года создаются американские "Абрамсы". Сделка с Москвой увеличит боевой престиж Каира. Египет может стать первой страной, которая занимается производством как российской, так и американской техники.

Власти Египта назвали сроки начала приема туристов.

Видео: Минобороны России