Истребители Египта вторглись в Ливию

Самолеты ВВС Египта пролетели над Ливией вместе с ВВС ОАЭ.

Египет вторгся в Ливию. Об этом сообщил военный журналист и аналитик Бабак Тагвей в собственном Twitter-аккаунте. По сведениям эксперта, истребители Военно-воздушных сил Каира провели совместный полет с самолетами-заправщиками из ОАЭ. Иностранная авиация пролетела над территорией Ливии.

Тагвей считает, что египетские F-16C/D и Airbus A330-243MRTT Tankers ВВС ОАЭ находятся в ливии для того, чтобы атаковать инфраструктуру и силы Правительства национального согласия. Предположительной целью Каира считается Мисрат. По словам журналиста, туда же стягиваются истребители, принадлежащие ВВС Ливийской национальной армии. Речь идет о самолетах российского производства Су-24М.

Напомним, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир на законных основаниях может вторгнуться в Ливию. Он призвал местную армию к полной боевой готовности. Политик добавил, что страна получает угрозы от террористов и ополченцев из ПНС.

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