С 1 июля страна готова пускать туристов, но только на побережье Красного моря.

Власти Египта назвали сроки начала приема туристов. Об этом сообщили журналисты из "Интерфакса". По данным экспертов, страна с 1 июля открывает границы для иностранных путешественников. Первый этап восстановления туризма коснется курортного сезона. Отдыхающим будут доступны исключительно города на побережье Красного моря. Местные отели будут заполняться посетителями частично.

Египет потребует от гостей справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Туристам придется соблюдать социальную дистанцию в очередях, а также на борту самолетов.

Напомним, что ранее Каир 19 марта закрыл въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Решение сказалось на туристической отрасли. Этот экономический сектор приносит около 11 процентов от ВВП государства.

Учения ПВО России и Египта пройдут в 2021 году.