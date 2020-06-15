Учения ПВО России и Египта пройдут в 2021 году

Мероприятия запланированы на территории РФ.

Учения противовоздушной обороны России и Египта пройдут в 2021 году. Об этом журналистам "Национальной обороны" рассказал генерал-лейтенант Александр Леонов. Эксперт отметил, что мероприятия состоятся на территории РФ.

В рамках нашего дальнейшего сотрудничества со специалистами войск ПВО Египта организована работа по проведению совместного учения Александр Леонов, генерал-лейтенант

Напомним, что первые совместные боевые учения между сторонами прошли в 2019 году в рамках программы "Стрела Дружбы-2019". Леонов отметил, что между Египтом и Россией прослеживается "полное взаимопонимание". Он объяснил, что большая часть офицером из Каира проходили обучение на основе Военной академии войсковой ПВО в России, а также на базе 106-м и 726-м учебных центров ПВО Сухопутных войск РФ.

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Видео: YouTube / Минобороны России