Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал "Уралвагонзавод"

Мужчина раскрыл подробности задания, которое ему дали украинцы.

Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что изначально должен был провести разведку на территории "Уралвагонзавода". Однако позже кураторы поменяли объект на местную администрацию. Фигурант расследования подчеркнул, что операция со взрывом мэрии была очень рискованной, а шансов выжить у него практически не было. Мужчина добавил, что его соратники решили бросить его в беде и после задержания не отправили ни одной посылки.

Через Telegram я с ними и связался, они сказали "возможно все" и дали мне анкету. И там у них же не одно направление, много направлений… Я, естественно, написал в боевое крыло, хотел именно в боевое крыло поехать… Именно на Украину. речь подозреваемого

Напомним, что региональное управление ФСБ уведомило СМИ о том, что фигурант расследования был задержан в 2023 году, за несколько дней до Дня города. В квартире, в котоорый мужчина проживал, оперативники обнаружили кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Подозреваемый рассказал о том, что был завербован проукраинской террористической организацией "Легион "Свобода России"*, причем, инициативу по сотрудничеству с киевским режимом он проявил сам. Злоумышленник заметил, что ему предложили выполнить задание на территории России, куда он и отправился из Киргизии. Ранее в иностранное государство россиянин отбыл для того, чтобы спрятаться от мобилизации. В отношении россиянина ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ, части 1 статьи 222.1 УК РФ. По совокупности наказаний обвиняемый может быть осужден на срок, вплоть до пожизненного.

* Запрещенная в России террористическая организация

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости