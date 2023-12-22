В Ленобласти в лаборатории изъяли более 150 кг синтетического психостимулятора

Общая стоимость около 100 млн рублей.

На территории Ленинградской области сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетического наркотического средства. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из оборота изъято более 150 кг синтетического психостимулятора общей стоимостью около 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый организатор нарколаборатории задержан и заключен под стражу.

В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно следственных мероприятий.

Ранее в Ленобласти у наркокурьера нашли полкилограмма мефедрона.

Фото и видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области