Петербургская компания "Силовые машины" сменит название

В сокращенном варианте предприятие так и останется "Силовыми машинами".

Энергомашиностроительная компания "Силовые машины" меняет фирменное наименование и форму собственности, сообщила пресс-служба компании.

Публичное акционерное общество сделают акционерным обществом, а наименование изменят на "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт". Сокращенно — АО "Силовые машины". Решение принято в соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании решения единственного акционера от 19 июня 2020 года.

Предприятие занимается проектирование, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ФАС разрешила Hyundai купить завод General Motors в Петербурге.

Фото: vk.com/power.machines.company