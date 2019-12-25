В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Такую информацию сообщили журналисты The Wall Street Journal. По данным СМИ, речь идет о учреждениях, размещенных в штатах Северная Каролина и Колорадо. Причиной временного закрытия стал ряд побочных эффектов у привитых пациентов. на данный момент не зафиксировано, что эта реакция организма были связана именно с применением препарата.
В Северной Каролине работа центра приостановлена из-за необычной реакции у 18 привитых граждан.У 14 из пациентов побочные действия были незначительными. После консультаций с компанией Johnson & Johnson местный минздрав принял решение проанализировать ситуацию. В Колорадо побочная реакция выявлена у 11 привившихся. Двоих пациентов пришлось госпитализировать.
Сотрудник компании Johnson & Johnson сообщил журналистам The Wall Street Journal о том, что компания внимательно изучает все сообщения о побочной реакции после прививки. Далее отчеты направляются представителям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медицинских препаратов.
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Фото: Pixabay.com
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