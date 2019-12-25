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США не нашли связи между вакциной Johnson & Johnson и случаями тромбозов
Сегодня, 8:59
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lesjasap

США не нашли связи между вакциной Johnson & Johnson и случаями тромбозов

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The New York Times привел информацию от FDA.

США не нашли связи между вакциной Johnson & Johnson и случаями тромбозов. Об этом журналистам рассказали представители местного Управления ро санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Такое заявление опубликовано в материале издания The New York Times.

В настоящее время мы не обнаружили причинно-следственную связь с вакцинацией, и мы продолжаем наше расследование и оценку данных случаев.

сообщение представителя FDA

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам анализирует зафиксированные летальные исходы после вакцинации разработкой фармакологического подразделения Janssen американской компании Johnson & Johnson. Проводится тщательное расследование поступившей информации. На данный момент ЕМА знает о четырех случаях, произошедших на территории ЕС, связанных с побочными эффектами после прививки. Одним из них оказался летальным.

В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson.

Фото: Pixabay.com

Теги: fda, johnson and johnson, the new york times, тромбоз
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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